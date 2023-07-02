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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالمدفعية الثقيلة ..روسيا تنسف محطة الاتصالات الفضائية الأوكرانية

المدفعية الروسية
المدفعية الروسية - أرشيفية

 

 


دمرت القوات الروسية محطة ستارلينك الأوكرانية للاتصالات الفضائية ومركزا للتحكم بالمسيرات بالقرب من أرتيوموفسك.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوج" والمتحدث باسم مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، "في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك، دمرت مدفعية المجموعة محطة اتصالات ستارلينك ومركزا للتحكم في الطائرات بدون طيار الأوكرانية".

وأضاف:  "دمرت مدفعية المجموعة أيضا طائرة بدون طيار من طراز (Leleka-100)، ومركز اتصالات وشاحنة صغيرة مع مجموعة مشاة".

بالإضافة إلى ذلك، صدت المجموعة الجنوبية للقوات الروسية هجوما شنته مجموعة هجومية معادية في منطقة بيركوفكا في مقاطعة دونيتسك.

وتابع فاديم: "شارك في محاولة الاختراق الهجومية الأوكرانية حوالي 30 من الأفراد العسكريين من اللواء الجوي 77، تدعمهم أربع دبابات وثلاث مركبات قتال مشاة".

وأشار إلى أنه "في الدقائق الأولى من المعركة، تم تدمير عتادهم العسكري وتحييد عناصرهم وصد هجومهم حيث دُمرت دبابتان ونفس العدد من مركبات قتال المشاة، والطائرات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

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