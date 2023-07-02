عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية تحصل على معامل التأثير الدولى من كلاريفت أنالتكس

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية Review of Economics and Political Sience على معامل التأثير الدولي من مؤسسة كلاريفت انالتكس العالمية لتصبح في طليعة مجلات العلوم الاجتماعية المصرية المدرجة عالميًا الحاصلة على معامل تأثير دولي من أعلى مؤسسة تصنيف للمجلات العلمية على مستوى العالم، وهو إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات الدولية للجامعة فى إطار سياسات جامعات الجيل الرابع.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الاهتمام بالمجلات العلمية على رأس الأولويات، واستطعنا خلال فترة وجيزة أن يكون للمجلات التي تصدر عن جامعة القاهرة شأن كبير على المستوى العالمي من حيث معادل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها، والذي يعكس تطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع، والسير بخطى كبيرة نحو العالمية، والمساهمة في رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، وتسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين من خلال عقد اتفاقيات وتحالفات مع كبرى الجامعات العالمية ودور النشر.

من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن إدارة جامعة القاهرة اتفقت في عام 2018 مع بنك المعرفة المصري أن يكون الناشر البريطاني إميرالد Emerald هو الناشر الدولي للمجلة مما سهل للمجلة الدخول في قواعد التصنيف الدولية والحصول على معاملات تأثير دولية، منوهًا إلى أن المجلة علمية فصلية محکمة تصدر عن کلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة؛ وتعنى بنشر البحوث النظرية والميدانية فى علوم الاقتصاد، والإحصاء، والسياسة، والإدارة العامة، وتطبيقات الحاسب الآلى في العلوم الاجتماعية، کما تعنى المجلة بتقديم الرؤى العلمية، وعروض الکتب، ومتابعة الندوات والمؤتمرات.

كما قالت الدكتورة هبة نصار رئيس تحرير المجلة، إن مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تم إدراجها العام الماضي في كل من تصنيف سكوبس الدولي وتصنيف كلاريفت انالتكس كمجلة واعدة قبل أن تحصل على معامل تأثير كل من المؤسستين هذا العام، مشيرة إلى أن المجلة تختص بنشر الأبحاث المتخصصة في الاقتصاد والسياسة والإحصاء والإدارة العامة.

Jobs Education الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور محمد عثمان الخشت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

صدمة للجمهور.. حقيقة وفاة الفنان إسلام حافظ

الزعل بيعمل أكتر من كدة.. المذيعة أميمة بدري تفقد النطق بشكل مفاجئ

التعليم تنفي تسريب امتحان الفيزياء والتاريخ قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة 2023

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام أحمد فتوح للأهلي

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

هل يجوز قراءة القرآن مع الإمام بصوت منخفض.. أمين الإفتاء يجيب

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم ضد فيوتشر في الدوري المصري

ترشيحاتنا

تداول أسئلة الفيزياء 2023 على جروبات شاومينج عبر تليجرام

فى وقت قياسي.. شاومينج ينشر أسئلة امتحان التاريخ بعد توزيعها في لجان الثانوية العامة

شاومينج تناشد الغشاشين : الحقونا بورقة الأسئلة والمدرسين جاهزين

دعاء العودة للعمل بعد إجازة عيد الأضحى.. ردده يرزقك الله من حيث لا تحتسب

أوكرانيا تشكو من قلة الأسلحة في مواجهتها مع روسيا

البطيخ يبدأ من 12 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 2-7-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة بسعر خرافي .. أمينة خليل في المالديف علي البحر تشعل السوشيال ميديا

طقس حار ورطوبة شديدة.. الأرصاد تعلن حالة الجو اليوم وتحذر المواطنين.. (ايه الحكاية)

الزعل بيعمل أكتر من كدة.. المذيعة أميمة بدري تفقد النطق بشكل مفاجئ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ