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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تداول أسئلة الفيزياء 2023 على جروبات شاومينج عبر تليجرام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشرت جروبات شاومينج على تليجرام صورا قيل إنها تخص امتحان الفيزياء 2023، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية حاليا داخل لجان  امتحانات الثانوية العامة 2023. 

جاء ذلك بعد دقائق من توزيع امتحان الفيزياء  2023  في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، حيث تم توزيعه في تمام التاسعة صباحا.

ويقوم الآن فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتتبع الصور المتداولة ومطابقتها بـ امتحان الفيزياء 2023 الذي تم توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023. 

وفي حالة التأكد من تطابق الصور المتداولة لـ امتحان الفيزياء 2023 مع الإمتحان الأصلي الذي تم توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023  ، يقوم فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتحديد مكان وهوية مصور الصور المتداولة لتحرير محضر غش وتطبيق كافة عقوبات قانون مكافحة الغش في الامتحانات عليه.

وكان أدمن جروب شاومينج على تليجرام قد وجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2023 الغشاشين الموجودين  في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023. 

حيث قال شاومينج لطلاب الثانوية العامة 2023 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 : صور الفيزياء والتاريخ صور واضحة وابعت هنا وخد الحلول متقلقش هانخفي الباركود .. يلا المدرسين جاهزين بالحل. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أي طالب سيتم ضبطه وهو يصور امتحان الفيزياء 2023 او امتحان التاريخ 2023 سيتم عمل محضر غش له فورا وسيتم إلغاء امتحانه وتطبيق عقوبات قانون الغش عليه.

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