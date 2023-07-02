مواقف محرجة وجهاز تنفس.. مخاوف الأمريكيين تزداد بشأن صحة بايدن العقلية والبدنية

لا تزال مخاوف الأمريكيين تزداد بشأن الصحة العقلية والبدنية للرئيس جو بايدن، وذلك مع كل خطأ أو زلة لسان يسقط فيها، خاصة مع اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

ويبلغ بايدن 80 عامًا، وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وإذا ترشح لمنصب عام 2024 وفاز، فسيبلغ 86 في نهاية ولايته.

وقد كشف بايدن في وقت سابق، أنه سيكون صادقًا مع المواطنين، وسيعلن عن مشاكل صحية إذا كان يعاني منها.

وكانت آخر زلات الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما قال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يخسر الحرب في العراق.

وقال بايدن في تعليقه لوسائل إعلام أمريكية، علي الأحداث الأخيرة التي عصفت بـ روسيا: "من الصعب قول ذلك، لكن من الواضح أن بوتين يخسر الحرب في العراق".

من جانبه، أكد الكرملين، اليوم الخميس، أن موسكو لا يمكنها التعليق على صحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد تصريحه عن هزيمة روسيا في العراق.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الخميس، إنه يأمل أن يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقصد أن يقول أوكرانيا بدلا من العراق عندما قام بخطأ لفظي، أمس الأربعاء.

ولدى سؤاله عن صحة الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عامًا، أكد بيسكوف الكرملين أنه لا يمكن التعليق.

كما انتشر مقطع فيديو للرئيس جو بايدن وهو ينهي مقابلة مع شبكة "MSNBC" الخميس الماضي وينهض من الاستوديو التلفزيوني ويمشي بينما كان العرض لا يزال مستمرًا وعلى الهواء مباشرة، وهو أمر غريب في الحوارات التليفزيونية.

أما بشأن أحدث تقرير عن صحته البدنية، اعترف البيت الأبيض أن بايدن بدأ مؤخرًا في استخدام جهاز CPAP لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، بعد أن شُوهدت علامات أشرطة على جانبي وجهه.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس: "منذ عام 2008، كشف الرئيس قصته مع توقف التنفس أثناء النوم في تقارير طبية شاملة. لقد استخدم جهاز ضغط المسالك الهوائية الإيجابي المستمر الليلة الماضية، وهو أمر شائع للأشخاص الذين لديهم (ذلك)".

وذكر مسؤول مطلع على الأمر أن بايدن بدأ في استخدام الجهاز في الأسابيع الأخيرة لتحسين نوعية النوم.

وعلى الرغم من تقدم بايدن على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأربع نقاط على المستوى الوطني في استطلاع افتراضي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، (ويكاد يكون مطابقًا لفوزه في التصويت الشعبي في عام 2020)، إلا أن هناك أخبارًا سيئة، حيث يقول 68٪ من الناخبين إن لديهم مخاوف بشأن تمتع بايدن بالصحة العقلية والبدنية اللازمة ليصبح رئيسًا، بما في ذلك 55٪ ممن قالوا إن لديهم مخاوف "كبيرة".

وبالمقارنة، قال 55٪ من الناخبين إن لديهم مخاوف بشأن صحة ترامب العقلية والجسدية، بما في ذلك 44٪ أكدوا أن لديهم مخاوف "كبيرة".

وفي وقت سابق، وقع أكثر من 60 نائبًا من الحزب الجمهوري رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطالبونه فيها بإجراء اختبار لتقييم قدراته العقلية، وإلا فإنهم يحثونه على الانسحاب من السباق الرئاسي القادم، وفقًا لما ذكرته قناة "فوكس نيوز".

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمتلك فرصة كبيرة لكسب الانتخابات الرئاسية المقبلة، واصفًا إياه بالسياسي "المتمرس" على المستوى الدولي.

وردًا على سؤال من مذيعة قناة "ARD" حول حالة بايدن الصحية، قال شولتس: "وفقًا لتقييم أطباء بايدن، وما تم الإعلان عنه، فهو يتمتع بصحة جيدة بالنسبة لعمره".