بعد 13 سنة من الإغلاق.. تفاصيل عودة السيرك القومي بمدينة العريش|فيديو

تحدث الفنان أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عن تفاصيل افتتاح السيرك القومي في مدينة العريش بعد 13 سنة من الإغلاق، قائلًا : إن السيرك القومي وهو أحد مكاتب العريش افتتح في مدينة العريش عام 1998 وتم إغلاقه في 2010 نتيجة الأحداث التي مرت بها مدينة العريش.





وأضاف “الشافعي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن تم تنسيق متبادل بين محافظة شمال سيناء ووزارة الثقافة لإعادة فتح السيرك القومي مجددًا.



وتابع رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن السيرك شهد حضور مكثف وكبير، معقبًا: "تم رفع شعار كامل العدد منذ أول يوم"، يوميًا في تزايد في الأعداد، حيث يوجد تعطش كبير لمشاهدة الألوان الفنية المختلفة.