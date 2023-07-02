لأول مرة.. الصين تستهدف المعادن القمرية الجديدة في ثلاث مهمات مستقبلية

تخطط الصين لبدء ثلاث مهمات للتنقيب عن المعادن في القمر بعد أن اكتشفت معدنًا جديدًا يحتوي على هيليوم-3، وهو مصدر طاقة محتمل، المهمة الأولى، تشانغ إي-7، ستركز على البحث عن الماء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، المهمة الثانية، تشانغ إي-8، ستجري تجارب لإنشاء قاعدة بحثية دولية على سطح القمر، المهمة الثالثة، تشانغ إي-9، ستستكشف منطقة جديدة من القمر.

ويسمي المعدن الجديد Changesite- (Y) وهو نوع من معادن الفوسفات التي تساعد في نمو النباتات على الأرض، ولكن هذا المعدن له شكل بلوري عمودي لا يُعرف ما هي خصائصه، قد يكون هذا المعدن مفيدًا لزراعة الأغذية على القمر في المستقبل.

وتعتبر الصين هي أول دولة تجلب عينات من القمر منذ أكثر من 40 عامًا، لتظهر قدراتها المتزايدة في مجال الفضاء، ففي عام 2021، أطلقت الصين محطة فضائية وأرسلت مسبارًا إلى المريخ.