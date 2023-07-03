خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

حسم الخبير التحكيمي جهاد جريشة الجدل الدائر حول مدى صحة هدف فيوتشر الملغي في مرمى الأهلي، وكذلك هدف الأهلي الذي سجله ياسر إبراهيم وألغاه الـ"VAR" لاحقًا بعد احتسابه.

وقال جريشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، "قدم لاعب الأهلي مغطي التسلل في هدف فيوتشر الملغي ورسم الخطوط كان خاطئًا، لأن النقطة التي وُضعت على قدم محمد هاني لم تكن في موضعها الصحيح".

وأكد جريشة: "هدف فيوتشر في مرمى الأهلي سليم مليون في المائة ولا يوجد تسلل نهائي في اللقطة".



وفيما يتعلق بهدف الاهلي الملغي في المباراة، قال جريشة: "هدف الأهلي في فيوتشر تسلل صحيح وإلغاؤه كان قرارًا سليمًا ولكن رسم الخطوط كان خاطئًا أيضًا".

وأوضح جريشة أن القرار كان صحيحًا رغم عدم دقة الخطوط لأن المسافة التي وجد فيها علي معلول في نطاق التسلل سمحت بخروج قرار التسلل صحيحًا رغم عدم صحة الخطوط المرسومة.

وأشار جريشة أيضًا إلى أنه لا يوجد ركلة جزاء للأهلي في المباراة، وكذلك فيوتشر ليس له أي ركلة جزاء.

https://www.youtube.com/watch?v=inTYRlFtCqk