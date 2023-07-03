مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3-7-2023 في القاهرة والمحافظات

يهتم الكثير بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

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ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023، 23 ذي القعدة 1444 هجرية.



وفيما يلي قائمة بمواقيت الصلاة في كافة مدن ومحافظات الجمهورية ، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة: