الرطوبة عالية | الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتوجه نصيحة للمواطنين ..فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس اليوم يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة عن الأمس بحوالي درجة إلى درجتين ، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا لنسب الرطوبة في الجو .

وأوضحت " غانم " ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 35 درجة مئوية ، وارتفاع الرطوبة يزيد من إحساس ارتفاع درجات الحرارة ، والشعور بأن درجات الحرارة تزيد بدرجتين عن قيمتها الحقيقية .

وأضافت " غانم " ، أن الطقس خلال النهار حار رطب على الوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على الوجه البحري ، وطقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية ، وشمال وجنوب الصعيد .

وذكرت ، أنه مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض كبير في درجات الحرارة ، وتصبح الأجواء معتدلة على معظم محافظات الجمهورية ، مع وجود نشاط للرياح ، ناصحة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات النهار.