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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بداية موجة حارة .. مفاجآت في طقس اليوم وغدٍ

صدى البلد

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس خلال الـ 10 أيام المقبلة ، بناء على قراءات نماذج الإنذار المناخي المبكر بشأن الـ 10 أيام القادمة.

موجة حارة
 

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له،  أنه متوقع بداية موجة حارة طويلة خلال هذه الفترة.

 

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الطقس اليوم.. ارتفاع ملحوظ في الرطوبة والحرارة بكافة المحافظات

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الرطوبة عالية | الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتوجه نصيحة للمواطنين ..فيديو

وأشار " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إلي أنه يصاحب الحرارة العالية زيادة أكبر في الطاقة الحرارية ( الإشعاع الشمسي ) ، كما تزداد الرطوبة النسبية صباحاً ويزيد معدل تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات.

ومن جانبها ، أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن مفاجآت ينتظرها طقس يومي الإثنين والثلاثاء أخر أيام إجازة عيد الأضحى ، حيث جاءت أبرز توقعاتها لحالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة المقبلة .


 وقالت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، أنه متوقع استقرار الأجواء على مدار هذا الأسبوع مع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والرطوبة يومي الإثنين والثلاثاء، محذرة  من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة  فترة الظهيرة

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