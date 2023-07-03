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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظاهرة فلكية تظهر بسماء الدول العربية اليوم.. تفاصيل

صدى البلد

يرصد، اليوم الاثنين، القمر العملاق بسماء السعودية والوطن العربي، حيث سيكون أقرب قليلاً إلى الأرض من المعتاد مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقاً، والقمر البدر هذا هو الأول في 2023.


وبحسب وسائل إعلام، أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد آل زاهرة، أن القمر العملاق وصف يطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (القمر الحضيض)، ويقصد بذلك أن القمر في أقرب مسافة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 361,934 كيلومتراً.

كما أضاف: القمر سيصل لحظة الاكتمال بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 02:38 بعد الظهر بتوقيت مكة (11:38 صباحا بتوقيت غرينتش) وسيكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.
وتابع أبو زاهرة: القمر سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس، وقد يكون مكتسياً لوناً برتقالياً، نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه، وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد، وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء.

وأوضح أن القمر البدر سيكون حجمة الظاهري أكبر بنسبة 5.8% وإضاءته أعلى بنسبة 12.8% مقارنة بالقمر البدر العادي، لذلك فإن معظم الناس لن يلاحظوا اختلافا بين البدر العملاق والأقمار البدر الأخرى، وحتى اختلاف إضاءته يمكن تشتيته بسهوله بواسطة الغيوم أو أضواء الشوارع، والأهم من ذلك أن القمر عندما يكون عالياً في السماء لا توجد هناك نقطة مرجعية تجعلنا ندرك الاختلاف في حجمه الظاهري.


وأكد أن القمر العملاق لن يكون له تأثير ذو أهمية على كوكبنا باستثناء على ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس، وهذا يسبب مدا وجزرا واسع المدى، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي، ويحدث أخفض جزر على نحو استثنائي، ونظراً لأن القمر البدر سيكون قريبا من نقطة الحضيض سوف يبرز المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي.

جدير بالذكر، أن هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر، مقارنة ببقية التضاريس التي تبدو مسطحة وتكون ظلالها قصيرة جدا لأن وجه القمر في نور الشمس بالكامل.

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