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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| اشتباكات بالرصاص بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جنين

أرشيفية
أرشيفية

نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الإثنين، مقاطع فيديو مصورة، للاشتباكات المندلعة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم ومدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

ويظهر الفيديو مدينة جنين من أعلى مع تصاعد أعمدة الدخان جراء قصف طيران الاحتلال، بجانب سماع دوي تبادل إطلاق النار بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 7، بينهم 3 شهداء نتيجة القصف، وإصابة حوالي 40 أخرين.

وقالت الوزارة الفلسطينية أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وقال موقع (والا) العبري، أن أكثر من 1000 جندي يشاركون في عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات جديدة نحو المدينة .

وأضاف الموقع أن الجنود موزعين على عدد من وحدات المستعربين والكوماندوز والهندسة والاستخبارات والشاباك والإنقاذ 669 والإدارة المدنية.

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