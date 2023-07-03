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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخابز مخالفة ومواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية.. صور

حملات تمونيه
حملات تمونيه

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة تمونية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية يرافقه على حسن وكيل المديرية ؛محمد زغلول مدير الرقابة التموينية ومصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ؛محمد صالح وسامى إبراهيم  وايهاب رجب ومجدى حموده من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية مركز ومدينة بلقاس وأسفرت عن ضبط ٤٩ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من  ٨ : ٣٥ جرام؛٤٤ محضر تصرف في إجمالى ١٣٤ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام؛ ٢٥ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ؛ ٣ محضر انتهاء من الإنتاج؛ ٢ محاضر عدم وجود سجل تفتيش؛ ٨ محضر عدم نظافة أدوات العجين؛ ٣ محضر تجميع ١٠٢ بطاقة تموينية ذكية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها. .


وتم تحرير محضر عدم وجود ميزان معتمد.؛ ٣ محضر تجميع ٢٣ شكاير دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام.

وتم ضبط ٢٠٠٠ لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء (١٠٠٠ لتر سولار + ١٠٠٠ لتر بنزين ٨٠ )، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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التموين بالدقهلية التموين الضبط القضائي بطاقة تموين بطاقة تموينية ذكية مأمورى الضبط القضائى

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