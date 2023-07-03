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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حق الدولة .. حصيلة رسوم وضرائب دخول السينما والملاهي في عيد الأضحى

صدى البلد

منذ حلول عيد الأضحى 2023، طرحت العديد من الأفلام في السينما، كما عرضت المسرحيات بالمسارح المختلفة، محققة إيرادات مراتفعة تقدر بملايين الجنيهات، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية الأخرى والملاهي والحفلات.

وتدخل عروض السينما ضمن قوائم "الترفيه" التي يفرض القانون على دخولها رسوم تنمية موارد الدولة، وفق شروط معينة حددها القانون، ونصت عليها التعديلات الأخيرة التي أدخلت على القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وتزامنا مع عروض السينما والمسارح، المنتشرة بشكل كبير في الأعياد، نستعرض التفاصيل المتعلقة بالرسوم المفروض على دخول السينما، والحالات التي يتم فيها فرض تلك الرسوم بموجب القانون سواء على السينما أو المسارح أو الملاهي والحفلات وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

أولا:- السينما

حدد القانون حالات ونسب فرض رسم تنمية موارد الدولة على السينما، حيث ينص على أنه تفرض:

- 10  % من مقابل دخول عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب والفيلم الأجنبي الذي يعرض مع الفيلم المصري في عرض واحد.

- 5 % من مقابل دخول عروض الأفلام الأجنبية.

ثانيا:- ضرائب المسرح والسيرك

فرض القانون ضرائب على المسرح والسيرك، وذلك بالنسب التالي:

- 10 % من مقابل دخول عروض دور المسرح.

- 5% من مقابل دخول عروض الأوبرا والباليه.

- 5% من مقابل دخول عروض السيرك.

الحفلات والملاهي

تفرض على الحفلات والملاهي مجموعة من الرسوم والضرائب، شملت الآتي:

- 10 % مقابل دخول حدائق الملاهي والفرجة.

- 10 %مقابل دخول الحفلات العامة في النوادي.

- 10 % مقابل دخول حلقات الانزلاق

- 10 % مقابل دخول الألعاب بمختلف أنواعها

- 10 % مقابل دخول الألعاب السحرية وألعاب الحواة

- 20 % مقابل دخول سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحال صيد الحمام

- 25 % مقابل عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير اشتراك.

- 5 % من مقابل الدخول وبحد أدنى 20 جنيهًا لدخول الفرد الواحد حفلات الأكل أو الشرب أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الآلية والصوتية وكذلك دخول الأندية الليلة والكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى.

- 5 % مقابل دخول حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها بحد أدنى 20 جنيها للفرد.

- 5 % مقابل دخول حفلات الأوكسترا السيمفونية وفرق الموسيقى العربية.

- 20 % مقابل دخول الأماكن التي يباشر فيها أي نشاط ترفيهي أو للتسلية وقضاء الوقت.

- 15 % مقابل دخول عروض السيرك الأجنبي

- 20 % التزلج على الجليد أو على الماء بأي وسيلة أو جهاز والبالون الطائر وذلك بقصد الترفيه وقضاء الوقت.

- 20 % مقابل الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت.

- 20 % مقابل عروض الأسماك أو الحيوانات.

- 20 %  مقابل عروض نشاط الغوص والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو أو قضاء الوقت.

- 20 % مقابل رحلات السفاري والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء الوقت.

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