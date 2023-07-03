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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تدرس حلًا جديدًا للاستغناء عن تويتر وتزايد نشاط الموقع المنافس ماستودون

علم ألمانيا
علم ألمانيا

تدرس حكومة ألمانيا، حاليًا استخدام قنوات تواصل جديدة بعد تحديثات موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأخيرة التي قيدت رؤية المنشورات.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، يبدو أن الاضطراب في تويتر الذي وضع قيودًا على عدد المنشورات التي يمكن للمستخدمين رؤيتها أدى إلى زيادة النشاط في موقع "Mastodon" المنافس الألماني لـ"twitter".

وكتب يوجين روشكو، الرئيس التنفيذي لشركة Mastodon، على المنصة في وقت متأخر من يوم الأحد: "يبدو أن قاعدة المستخدمين النشطين لموقعنا قد زادت بمقدار 110 آلاف خلال اليوم الماضي. ليس سيئًا".

وجاء في منشور آخر من روشكو: "أفضل أن يقوم إيلون ماسك بتدمير موقعه خلال أسبوع العمل. هذه ليست المرة الأولى".

كان رئيس تويتر إيلون ماسك أعلن السبت الماضي، عن قيود جديدة على عدد المنشورات التي يمكن للحسابات قراءتها في يوم واحد.

ويتمكن مستخدمو تويتر الذين اشتروا علامة التوثيق الزرقاء من مشاهد عدة آلاف من التغريدات، بينما سيتمكن الآخرون من مشاهدة عدة مئات من التغريدات فقط.

ويتمتع Mastodon بميزات مشابهة لـ Twitter ولكن بدلاً من أن تتحكم فيها شركة واحدة، يتم تثبيتها على آلاف من خوادم الكمبيوتر، ويديرها إلى حد كبير إداريين متطوعين.

المانيا تويتر موقع تويتر Mastodon Twitter

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