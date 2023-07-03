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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

"أنا لست روبوت".. ماذا تعني عبارة الاختبار الشهيرة في المواقع الإلكترونية؟

أنا لست روبوتا..ماذا
أنا لست روبوتا..ماذا تعني عبارة الاختبار الشهيرة في المواقع

من أجل معرفة أن المتصفح للمواقع الإلكترونية إنسان وليس مجرد روبوت تجد عند دخولك على هذه المواقع عبارة “أنا لست روبوت I’m not a robot” والتي يطلب فيها من المستخدم وضع إشارة "صح" وكذلك مزيد من الاختبارات مثل: اختبار الصور المتشابهة لمواجهة الروبوتات التي تسبب مشكلات كثيرة للمواقع الإلكترونية ذاتها. 

وفي تقرير جديد نشرته صحيفة “الديلي ستار” اليوم الاثنين، فقد عاد جزء من حلقة قديمة من مسابقة BBC إلى الأنظار تاركة المشاهدين في حيرة حيث قالت مقدمة البرنامج ساندي توكسفيج إنه عند نقرك فوق مربع "أنا لست روبوتا I’m not a robot، فإن الأمر يرتبط في حقيقته بسجل التصفح الخاص بك. 

أنا لست روبوت

وأضافت ساندي توكسفيج وفقا لتقرير الصحيفة البريطانية: "لقد رأى معظمنا العلامة تظهر على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتطلب منا وضع علامة لتأكيد "أنا لست روبوت"، لكن كم منكم يعرف ما يفعله؟"، مجيبة وسط صدمة الحاضرين: “تبين أن الأمر لا يقتصر على تتبع حركة المؤشر فحسب، بل لتحليل كل سلوكك عبر الإنترنت”.

وتابعت: “وضع علامة على المربع ليس هو الهدف، بل الهدف تحليل الطريقة التي تصرفت بها قبل تحديد المربع الذي تم تحليله، فبشكل عام يمكنك وضع علامة في المربع ثم الطلب من موقع الويب التحقق من سجل التصفح الخاص بك”.

I’m not a robot

وأعطت مثالا عن شخص ربما شاهد مقطعين من مقاطع الفيديو الخاصة بالقطط وأعجب بتغريدة ما  أو فحص حساب Gmail قبل العمل، مبينة أن هذه هي المؤشرات التي تجعل الكمبيوتر يعتقد أنه “يجب أن تكون إنسانا، مختتمة: ”بشكل أساسي عندما تنقر فوق "أنا لست روبوت“، فأنت تطلب من الموقع إلقاء نظرة على بياناتك واتخاذ القرار بنفسه”.

وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو الذي انتشر من جديد بكثرة عبر تطبيق “تيك توك”: "أعتقد أنه كان يتفحص حركة الفأرة لأكون صادقا"، "لكن لماذا تسأل الروبوتات إذا كنا روبوتات أم لا؟". 

ابتكار قفاز يساعد على إعادة تعلم العزف على البيانو في هذه الحالة

روبوت يتحول إلى قائد أوركسترا في كوريا الجنوبية

ساندي توكسفيج

 

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