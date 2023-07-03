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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ابتكار قفاز يساعد على إعادة تعلم العزف على البيانو في هذه الحالة

ابتكار قفاز يساعد
ابتكار قفاز يساعد على إعادة تعلم العزف على البيانو

ابتكر علماء أمريكيون من كلية الهندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة فلوريد قفازا روبوتيا يساعد الموسيقيين على إعادة تعلم العزف على البيانو بعد إصابتهم بسكتة دماغية. 

أوضح العلماء أنه يمكن استخدام مبدأ القفاز الآلي ليس في العزف على آلات موسيقية فحسب، بل في تنفيذ مهام يومية أخرى، وفقا لما ذكرته موقعي “FAU” الإلكتروني وروسيا اليوم. 

 

قفاز آلي

 

وأضاف العلماء أن القفاز وصنعه عبارة عن مزيج من الذكاء الاصطناعي ومستشعرات اللمس اكتشف أكثر من 10 أخطاء في العزف على البيانو.

وعن أبرز ما يميز القفاز، علقت عميدة الكلية الأمريكية، ستيلا باتالاما، قائلة: "إن قفازنا الآلي على عكس المشاريع المماثلة قادر على التمييز بين الأداء الصحيح وغير الصحيح للحن نفسه، فمن خلال تتبع حركة اليد التي ترتدي القفاز، يوفر نظام الذكاء الاصطناعي الداخلي ردود فعل فورية، مما يسهّل تعلم الأداء المناسب للعزف على البيانو".

وتابعت أنه يمكن للذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار اللمسية الموجودة على أطراف أصابع الجهاز التعرف على 12 نوعا مختلفا من الأخطاء، بما في ذلك الضغط المتسرع على المفاتيح أو التأخير لفترة 0.1 ثانية، كما أن دقة اكتشاف الأخطاء قد بلغت 97٪.

 

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علوم الكمبيوتر كلية الهندسة جامعة فلوريد قفازا روبوتيا الموسيقيين البيانو سكتة دماغية

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