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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

في هدوء واستقرار.. طلاب القسم العلمي يؤدون امتحان الفيزياء بالثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

أدى طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الفيزياء، اليوم الاثنين، في هدوء واستقرار، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتوفير أدوات التعقيم وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتفقد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، لجان فتيات المنطقة السادسة، والدكتور طلعت التابعتين لمنطقة القاهرة الأزهرية، كما تفقد غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية للشهادة الثانوية، يرافقه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مشيدا بجهود الغرفة في المتابعة المستمرة لأعمال الشهادة الثانوية

كما تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، لجنة الزوازية بأولاد طوق التابعة لمنطقة سوهاج الأزهرية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة،  ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

امتحانات الثانوية الازهرية الفيزياء المعاهد الأزهرية

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