ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات مهمة

ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات، الرئيسية وارتفع مقابل الين الذي يخضع لمراقبة التدخل بعد أن حذر وزير المالية الياباني الأسبوع الماضي من التحركات المفرطة في سوق العملات.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.068٪.

وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي انخفض إلى 46.0 من 46.9 في مايو، وهو أدنى قراءة منذ مايو 2020، مشيرا إلي أن هذا كان الشهر الثامن على التوالي الذي كان فيه مؤشر مديري المشتريات أقل من عتبة 50 التي تشير إلى الانكماش.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في بانوكبيرن جلوبال فوركس في نيويورك: "كان المفتاح في حركة التضامن الدولية هو الأسعار المدفوعة، والتي كانت أضعف بكثير مما كان متوقعا".

وانخفض العائد على سندات الخزانة الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين على الأخبار ، قبل أن يتجه لاحقا إلى الأعلى، كما فعل الدولار.

وانخفض مقياس الأسعار الذي قام به المصنعون إلى 41.8 في يونيو من 44.2 في الشهر السابق مع تراجع الاختناقات في سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وانخفض الين إلى أدنى مستوياته في ثمانية أشهر مقابل الدولار حيث ظهر التدخل بعد أن حذر وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة من بيع المستثمرين للين بعيدا جدا حيث تراجع عن عتبة 145 للدولار.