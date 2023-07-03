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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

دعم المنتج المحلي.. أبرز مزايا العمل بنظام المناطق الاستثمارية

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار

حرصت الدولة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى على تفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص من خلال التحسين المستمر لمناخ الاستثمار، ومن ثم فقد تواصل تنامي مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، واتسعت مجالات العمل بدخوله في أنشطة غير تقليدية مثل المرافق العامة والبنية التحتية، كما تزايد عدد الشركات التي تم تأسيسها.


وتعد المناطق الاستثمارية واحدة من أهم النظم الاستثمارية المتاحة فى مصر والجاذبة للشركات العالمية و المحلية المستهدفة السوق المحلى فهى نظام داعم لإحلال الصادرات وهذا ما يتوافق مع خطة الدولة الحالية.

وارتفع عدد المناطق الاستثمارية خلال السبع سنوات الماضية لتتضاعف عددها وتم ضخ 3 مليار جنيه لتطوير وإنشاء 3 مناطق استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف الدولة الوصول بالمناطق الاستثمارية الحالية البالغة عددها 18 منطقة الى 24 منطقة استثمارية ب بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ونستعرض فى السطور التالية أهم المزايا والتسهيلات التى يحصل عليها المستثمرون العاملون بنظام المناطق الاستثمارية.

تعريف المناطق الاستثمارية

وهى مناطق جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، وغيرها من الأنشطة المكملة لها ويقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة، ويعد المطور هو كل شخص اعتباري يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها بحسب الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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مميزات المناطق الاستثمارية

يتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها.

ويختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها.

ويتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار جميع التصاريح والموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات داخل المناطق الاستثمارية.

ولا يجوز لأي جهة إدارية بخلاف الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية إلا بعد موافقة الهيئة.

ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها.

ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع جميع أجهزة الدولة دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.

أهم الخدمات المقدمة من المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية

إجراءات الموافقة على مشروع للعمل داخل المناطق الاستثمارية.

إجراءات إستصدار ترخيص إنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية

إجراءات إستصدار ترخيص البناء وعمل المطابقات البنائية

إجراءات استصدار قرار الترخيص بمزاولة النشاط (دائم / مؤقت)

إجراءات استصدار الموافقات الخاصة بالجهات المعنية بالنشاط (الحماية المدنية / السلامة والصحة المهنية / البيئة) وغيرها.

الاستثمار المناطق الاستثمارية المناخ الاستثماري الانشطة الاقتصادية القطاع الخاص

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