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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غالانت يكشف عن تعاون مشترك بين القوات الجوية والبرية في جنين

صدى البلد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم، إن القوات الجوية تساند القوات على الأرض في مخيم جنين. ويأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن الجيش سيستهدف كل المناطق التي يصدر منها خطر على أمن تل أبيب.

وادعي نتنياهو، أن “مدينة جنين تحولت مؤخرا إلى ملجئ للإرهابيين، ولذلك قررنا وضع حد لذلك”.

ومن جانبها، عقدت القيادة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت السلطة الفلسطينية في بيان، إنه “يجب على جميع الأجهزة والهيئات الفلسطينية أخذ دورها في مهمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني.. ونؤكد على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وأن مهمة السلطة هي حماية الشعب الفلسطيني”.

وأضاف البيان: “قررت القيادة الفلسطينية، وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي والاستمرار في وقف التنسيق الأمني”، داعية “الأمناء العامين للفصائل لاجتماع طارئ”.

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