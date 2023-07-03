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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

صدى البلد

اعتادت الفنانة ميرنا جميل على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

 

وشاركت ميرنا جميل جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور جديدة لها.

 

وتتميز ميرنا جميل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد ميرنا جميل،  أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.
 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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الفنانة ميرنا جميل فستان جريء فساتين السهرة ميرنا جميل

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