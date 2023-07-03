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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس بلدية جنين: المصابون ينزفون حتى الموت لصعوبة وصول سيارات الإسعاف

صدى البلد

قال محمد جرار نائب رئيس بلدية جنين، إنه منذ العاشرة صباحًا انقطعت خدمتا الكهرباء والمياه داخل أحياء جنين، أكثر من 300 ألف فلسطيني انقطعت عنهم المياه بشكل كامل

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة “القاهرة الاخبارية”،:"قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدأت عمليتها ضد جنين أمس، استهدفت خطوط الكهرباء في محيط مخيم جنين والأحياء المجاورة، بقصف مباشر، وصباحًا استهدفت العديد من خطوط الكهرباء.

ولفت أنه منذ السادسة صباح اليوم أُدخل أكثر من 16 جرافة في جنين لتجريف الشوارع بالكامل المؤدية لمخيم جنين، والأماكن المحيطة به، حيث تم تجريف أكثر من 20 كيلومتر من الشوارع.

 

ولفت إلى أنه تم استهداف محولات الكهرباء، وأصبحت العديد من الأحياء بلا كهرباء ولا ماء، كما تم إطلاق النار على الطواقم الطبية ومنعها من القيام بعملها.

وأردف: "يضطر المدنيون لحمل الجرحى لمسافات طويلة، للوصول لمناطق الإسعاف، وأحد الشهداء ظل ينزف حتى الموت لصعوبة وصول الإسعاف إليه".

الاحتلال الاسرائيلي إطلاق النار الطواقم الطبية القاهرة الإخبارية “القاهرة الإخبارية

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