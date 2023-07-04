بشرى لطلاب الثانوية بشأن الكيمياء.. وأحمد موسى يوجه رسالة مهمة للمصريين.. حقيقة زيادة أسعار الكهرباء| توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسى يكشف عن ثاني أخطر مجرم في جماعة الإخوان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخواني محمد البلتاجي كان ثاني أخطر مجرم في جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "أخطر شخص في الإخوان كان خيرت الشاطر، ثم محمد البلتاجي، وكان يقود الإخوان من ميدان رابعة".



سمير فرج: الرئيس السيسي تعرض لضغوط كبيرة قبل بيان 3 يوليو.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن يوم 3 يوليو 2013 يعتبر يوما مجيدا في ذاكرة الوطن، لافتا إلى أنه كان هناك ضغوط كبيرة على القوات المسلحة آنذاك.



مصادر مصرية: اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي لوقف العدوان على جنين

قالت مصادر مصرية مطلعة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، إن هناك اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلى لوقف العدوان على جنين.



المصريين الأحرار: ثورة 30 يونيو كانت بمثابة صدمات الكهرباء لقلب الدولة المصرية..فيديو

أكد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن ثورة 30 يونيو هي بمثابة صدمات الكهرباء لقلب مصر، مشيرا إلى أن تلك الثورة نجحت في انتشال الدولة من براثن الجماعة الإرهابية.

35 ألف طن.. هيئة قناة السويس: نقدم خدمة إصلاح السفن باستخدام الحوض العائم

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مميزات وأهمية الحوض العائم فخر القناة.

وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" الرئيس السيسي يؤكد دائما على أن تكون قدرات هيئة قناة السويس على أعلى مستوى من التطوير".

في ذكرى 3 يوليو.. أحمد موسى يوجه رسالة مهمة للمصريين |فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للمصريين على الهواء، قائلا: "عليك مسئولية الدفاع عن جيشك ضد حملات التشويه المستمرة".



متصلة لياسمين عز: الطرحة عليكي قمر..والمذيعة: خطيبة كل واحد تلبس التاج وتقعد جنب فرعونها..فيديو

أبدت هناء، إحدى متصلات برنامج "كلام الناس"، إعجابها بحجاب "ياسمين عز" قائلة: "الطرحة عليكي جميلة جدا".

من جانبها ردت ياسمين عز، "والله أنتي اللي جميلة جدا".

سمير فرج: الرئيس السيسي أنقذ الدولة من الانهيار في 3 يوليو.. فيديو

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن هناك ضغوطات كبيرة كانت تتعرض لها القوات المسلحة، وخاصة الفريق عبدالفتاح السيسي، قبل بيان 3 يوليو 2013.

أحمد موسى يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تصحيح امتحان الكيمياء

طمأن الإعلامي أحمد موسى، أسر وطلاب الثانوية العامة هذا العام بشأن الامتحانات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "عايز اطمئن حضراتكم على امتحان الثانوية العامة، وزير التربية والتعليم يقوم بعمل زيارات لامتحانات الثانوية العامة".



لميس الحديدي عن حج الميتافيرس: فوجئت بنفسي تريند يوم 30 يونيو

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على ماأسمته بهوجة “ حج الميتافيرس”، قائلة :" بقالي ثلاثة أيام تريند وأنا مش بحب في العادة ابقى تريند لأن التريندات الأيام دي إما مصنوعة أو هايفة صحيح عاوزة أققدم محتوى ذو تأثير لكن مش بحب التريند أوي ".



هل تحدث زيادة في أسعار الكهرباء الفترة المقبلة ؟ موازنة النواب تحسم الجدل.. فيديو

كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعد إقرار الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024.