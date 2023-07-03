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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دانا أبو شمسية: التصريحات الإسرائيلية حول أزمة جنين متضاربة

صدى البلد

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من فلسطين، إنه  تم استشهاد 9 مواطنين، ووزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن وصول 85 إصابة من بينها 17 حالة حرجة، والصليب الأحمر أعلن أنه تلقيه 56 إصابة.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن التصريحات الإسرائيلية حول انتهاء عملية جنين متضاربة، فالبعض يقول إنها انتهت والآخر يؤكد أنها مستمرة لمدة 24 ساعة أخرى بالإضافة إلى 18 ساعة منذ بدئها.

 

وأكملت:" إسرائيل أعلنت أنها استهدفت مسجد الأنصار بمخيم جنين بدعوى وجود 10 إرهابيين يختبئون به، وأنهم وجدوا أسفل المسجد غرف تستخدم كغرف عمليات مراقبة استطاعوا من خلالها تتبع حركات الجيش الإسرائيلي وتم هدمها، كما أعلنوا أنه تم العثور على أسلحة وذخائر ومواد أولية لتصنيع التفجيرات، مؤكدة أن الاحتلال لم ينشر أي فيديو يؤكد ادعاءاتهم.

24 ساعة القاهرة الإخبارية الصليب الاحمر الصحة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي

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