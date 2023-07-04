حقيقة هروب الحيوانات من حديقة حيوان فى فرنسا

يتم مشاركة العديد من الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأعمال الشغب في فرنسا، الكثير منها لا تأتي من الاحتجاجات الحالية على الإطلاق، بل هي معلومات مضللة.

السيارات المحترقة وضباط الشرطة المدججين بالسلاح وآلاف المتظاهرين: تقدم الاحتجاجات في فرنسا أحيانا صورا مذهلة يتم مشاركتها بالطبع على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية.

ولكن كما هو الحال في كثير من الأحيان في مثل هذه الحالات الاستثنائية، فإن الكثير من المحتوى الذي تتم مشاركته هو معلومات غير صحيحة أو مضللة.

هناك أمثلة أخرى على كيفية استخدام الأفلام والمسلسلات في المعلومات المضللة فيما يتعلق بالاحتجاجات في فرنسا.

على سبيل المثال، تمت مشاركة صور لضابط شرطة ملقى على الأرض، ووجهه مغطى بالدماء، على تويتر.

حقيقة هروب لحيوانات من حديقة حيوان فى فرنسا

ولكن لم يتم نشر مشاهد من أفلام خيالية بشكل خاطئ في الأيام القليلة الماضية فحسب، بل تم أيضا وضع مقاطع الفيديو والصور القديمة في سياق خاطئ. هناك العديد من مقاطع الفيديو التي من المفترض أن تظهر أن الحيوانات التي هربت من حدائق الحيوان مرت عبر المدن الفرنسية أثناء أعمال الشغب.

على سبيل المثال، يظهر مقطع فيديو حمار وحشي يزعم أن المتظاهرين حرروه من حديقة.

ولكن مرة أخرى، يكشف بحث عكسي بسيط عن الصور أن الفيديو تم تحميله لأول مرة في أبريل 2020K وكان يدور حول حمار وحشي هارب من سيرك في إحدى ضواحي باريس.

وتم تحميل مقطع فيديو يظهر ماعز بيلي في الشوارع على “تيك توك” في يناير، قبل وقت طويل من الاحتجاجات الحالية.