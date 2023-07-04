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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: كيروش «عقيم الفكر».. ومباريات بالدوري لا علاقة لها بكرة القدم

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن كارلوس كيروش عندما كانت يدرب منتخب مصر، لم يضف الكثير للكرة المصرية، رغم مشاركته في البطولة العربية وأمم إفريقيا، ولم ينجح في الصعود إلى كأس العالم، مشيرا إلى أن أفكاره عقيمة، وقدم مستويات متدنية مع المنتخب.

وقال معوض، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كيروش لعب مع منتخب مصر كرة عقيمة ودفاعية، وبوب برادلي وكوبر تواجدوا مع منتخب مصر، والأخير كان يلعب بشكل دفاعي، ويلعب على جملة واحدة وهي الاعتماد على صلاح، وقيل وقتها إنه منتخب صلاح".

وأضاف معوض: "برادلي لعب تصفيات المونديال بشكل جيد حتى لقاء غانا، وخرج من إفريقيا الوسطى بعدما لعبنا بالتشكيل الاحتياطي في لقاء الذهاب".

وأكمل معوض: "شاهدت مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، وكانت بعيدة عن كرة القدم ولا يوجد لمحة فنية طوال 90 دقيقة، فكيف يتدرب هؤلاء اللاعبون، هناك مباريات كثيرة في الدوري لا علاقة لها بمتعة الكرة، هناك أحاديث كثيرة حول قوة المسابقة لكن ما نشاهده لا علاقة له بكرة القدم حاليا".

وزاد معوض: "هناك مباريات كثيرة لـ غزل المحلة والبنك الأهلي والعديد من الفرق كان مستواها الفني سيئ للغاية، وبابا فاسيليو ليس مسئولا عن تكوين فريق البنك".

وتابع: "من الواضح أن علي معلول كان متسلل بجزء بسيط من قدمه في الهدف الذي سجله ياسر ابراهيم، وكرة أحمد عاطف عليها لغط شديد، والتصوير غير واضح".

وأكد: "طبيعي أن يتعادل الأهلي مع فيوتشر، والفريق الأحمر قدم مستوى جيد رغم الخروج بالتعادل السلبي، والفريق أصبح يلعب بشكل أفضل على استاد القاهرة الدولي، واللاعبين والمدرب يقدمون مستوى أفضل عليه، والأهم هو تحقيق لقب الدوري في النهاية".

واتم معوض: "من الوارد اراحة لاعبي الأهلي بعد حسم بطولة الدوري، وسبق وفعلها مانويل جوزيه".

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سيد معوض: كيروش «عقيم الفكر».. ومباريات بالدوري لا علاقة لها بكرة القدم

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