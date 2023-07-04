أخبار التكنولوجيا| هجرة جماعية لمستخدمي تويتر إلى منصات منافسة بسبب قرارات إيلون ماسك.. وتحذير من تحديث واتساب WhatsApp الجديد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يتميز هاتف Vivo Y35 بأنه واحد من أفضل هواتف شركة Vivo فيفو الصينية للفئة المتوسطة، حيث يقدم الهاتف سعر مناسبا للطبقة المتوسطة مع إمكانات متميزة للغاية منها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، وكاميرا دقة 50 ميجا بيكسل، وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير.



تسبب رجل الأعمال والمالك الجديد لـ تويتر Twitter، إيلون ماسك، في صدمة كبيرة للمستخدمين، حيث أصدر عددا من القرارات التي اعتبرها البعض مجحفة، حيث تعمل هذه القرارات على تقييد الوصول إلى التغريدات والمشاهدات لمستخدمي تويتر بناء على موقفهم من خدمة اشتراك خدمة Twitter Blue المدفوعة.



يمكن لقراصنة الإنترنت أو “الهاكرز” التحكم في جهازك من خلال رسالة بسيطة تتلقاها عن طريق رابطًا في واتساب ينقلك إلى موقع ويب تم إنشاؤه لتوزيع البرامج الضارة أو سرقة كلمات المرور أو حتى الحصول على بيانات للوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك.



تتميز معالجات شركة كوالكوم الأمريكية بأنها أفضل معالجات للهواتف الذكية من فئة أندرويد ، حيث تضم قدرات عالية تمكنها من تقديم أداء جيد لسنوات، ولكن يشكل ارتفاع أسعار الهواتف التي تقدم معالجات كوالكوم عائقًا كبيرًا لراغبي شراء الهواتف.



حذر عدد من الخبراء من تحديث WhatsApp واتساب الجديد، والمقرر أن يصل لجميع مستخدمي واتساب على هواتف آيفون وأندرويد خلال الفترة المقبلة، والذي يتيح للمستخدمين إرسال ومشاركة مقاطع الفيديو بجودة HD عالية الدقة.



تواجه شركة تويتر Twitter دعوى قضائية من شركة Facilitate في أستراليا، وذلك بشأن عدم دفع تويتر مقابل خدمات مكاتبها في أربع دول مختلفة.