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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هجرة جماعية لمستخدمي تويتر إلى منصات منافسة بسبب قرارات إيلون ماسك.. وتحذير من تحديث واتساب WhatsApp الجديد

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بإمكانات فائقة.. أفضل موبايل فيفو Vivo للطبقة المتوسطة في السوق


يتميز هاتف Vivo Y35 بأنه واحد من أفضل هواتف شركة Vivo فيفو الصينية للفئة المتوسطة، حيث يقدم الهاتف سعر مناسبا للطبقة المتوسطة مع إمكانات متميزة للغاية منها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، وكاميرا دقة 50 ميجا بيكسل، وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير.

 

هجرة جماعية لمستخدمي تويتر إلى منصات منافسة بسبب قرارات إيلون ماسك


تسبب رجل الأعمال والمالك الجديد لـ تويتر Twitter، إيلون ماسك، في صدمة كبيرة للمستخدمين، حيث أصدر عددا من القرارات التي اعتبرها البعض مجحفة، حيث تعمل هذه القرارات على تقييد الوصول إلى التغريدات والمشاهدات لمستخدمي تويتر بناء على موقفهم من خدمة اشتراك  خدمة Twitter Blue المدفوعة.

 

تحذير عاجل .. 5 حيل يستخدمها الهاكرز لسرقة واتساب WhatsApp


يمكن لقراصنة الإنترنت أو “الهاكرز” التحكم في جهازك من خلال رسالة بسيطة تتلقاها عن طريق رابطًا في واتساب ينقلك إلى موقع ويب تم إنشاؤه لتوزيع البرامج الضارة أو سرقة كلمات المرور أو حتى الحصول على بيانات للوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك.

 

لا تتردد في شرائهما.. أرخص هاتفين من سامسونج وريلمي بمعالج كوالكوم وكاميرا فائقة


تتميز معالجات شركة كوالكوم الأمريكية بأنها أفضل معالجات للهواتف الذكية من فئة أندرويد ، حيث تضم قدرات عالية تمكنها من تقديم أداء جيد لسنوات، ولكن يشكل ارتفاع أسعار الهواتف التي تقدم معالجات كوالكوم عائقًا كبيرًا لراغبي شراء الهواتف.

 

تحذير من تحديث واتساب WhatsApp الجديد .. ما القصة؟


حذر عدد من الخبراء من تحديث WhatsApp واتساب الجديد، والمقرر أن يصل لجميع مستخدمي واتساب على  هواتف آيفون وأندرويد خلال الفترة المقبلة، والذي يتيح للمستخدمين إرسال ومشاركة مقاطع الفيديو بجودة HD عالية الدقة.

 

تويتر تواجه دعوى قضائية لعدم الوفاء بالسداد مقابل خدمات مكاتبها في 4 دول


تواجه شركة تويتر Twitter دعوى قضائية من شركة Facilitate في أستراليا، وذلك بشأن عدم دفع تويتر مقابل خدمات مكاتبها في أربع دول مختلفة.

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أخبار التكنولوجيا| هجرة جماعية لمستخدمي تويتر إلى منصات منافسة بسبب قرارات إيلون ماسك.. وتحذير من تحديث واتساب WhatsApp الجديد

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