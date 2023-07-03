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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير من تحديث واتساب WhatsApp الجديد .. ما القصة؟

تحذير من تحديث واتساب
تحذير من تحديث واتساب WhatsApp الجديد

حذر عدد من الخبراء من تحديث WhatsApp واتساب الجديد، والمقرر أن يصل لجميع مستخدمي واتساب على  هواتف آيفون وأندرويد خلال الفترة المقبلة، والذي يتيح للمستخدمين إرسال ومشاركة مقاطع الفيديو بجودة HD عالية الدقة. 

 

وبحسب صحيفة The Sun فإن الميزة الجديدة القادمة في تحديث WhatsApp واتساب قد تستهلك الكثير من بيانات المستخدمين وتكلفهم الكثير نظرا لأن الميزة تتطلب سرعة أعلى في التحميل وتستهلك الكثير من باقة الإنترنت الخاصة بك. 

 

وفقا للصحيفة فإنه بمجرد وصول الميزة للمستخدمين في التحديث الجديد ، قد يجد مستخدمو واتساب أنفسهم يتكبدون عن طريق الخطأ رسوم بيانات ضخمة، حيث أنه في الوقت الحالي ، يقوم واتساب بإرسال الصور والفيديو بجودة أقل ، لذا يكون حجم الملف أقل حجمًا وبالتالي يكون أقل في التكلفة والاستهلاك. 

 

وكشف WABetaInfo أن تطبيق واتساب سيسمح قريبًا للمستخدمين بإرسال مقاطع فيديو بجودة HD، حيث أنه وفقًا لـ WABetaInfo ، فإن بعض مختبري النسخة التجريبية على WhatsApp beta لنظام Android v2.23.14.10 لديهم زر HD أثناء مشاركة مقاطع الفيديو، وعندما ينقر المستخدمون على هذا الخيار ، فإنه يسمح لهم بتحديد جودة الفيديو - قياسي أو HD.    

 

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إرسال مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل بجودة HD ، وهو تحسن كبير عن الحد الحالي البالغ 640 × 640 بكسل، وهذا يعني أنه سيتمكن المستخدمون من مشاركة مقاطع الفيديو بمزيد من التفاصيل والوضوح ، مما يسهل رؤية ما يجري في الفيديو.

 

 

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