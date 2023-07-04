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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. لطلاب آداب القاهرة اعرف مواعيد دورة إعداد ممثل.. جامعة عين شمس تعلن موعد التسجيل للفصل الدراسي الصيفي بنظام الساعات المعتمدة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

لطلاب آداب القاهرة  اعرف مواعيد دورة إعداد ممثل


أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن تنظيم مركز اللغة و الثقافة العربية بالكلية دورة عن إعداد الممثل و فنون الأداء المسرحى .

 

جامعة عين شمس تعلن موعد التسجيل للفصل الدراسي الصيفي بنظام الساعات المعتمدة


أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، فتح باب تسجيل المقررات الدراسية لطلاب لائحة الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة عين شمس عبر موقع UMS للفصل الدراسى الصيفى بحد أقصى (9) ساعات للمقررات الدراسية.

 

التعليم العالي تعلن عن عقد برنامج قادة الأطباء الشبان (YPL) في  ألمانيا .. تفاصيل التقديم


أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية وهيئة الشراكة بين الأكاديميات عن فتح باب التقدم للمشاركة في برنامج قادة الأطباء الشبان (YPL) في نسخته الثالثة عشر المزمع عقده خلال الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر 2023 في برلين  ألمانيا بالتزامن مع قمة الصحة العالمية (WHS) خلال الفترة من 15 وحتي 17 أكتوبر 2023 ببرلين ألمانيا .


١١يوليو   .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن فن ادارة الازمات بالجامعات

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.
 

آداب جامعة القاهر أحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية Jobs Education

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