لتعزيز أمن قمة الناتو.. رئيس بولندا يأمر بنشر وحدة من القوات الخاصة في ليتوانيا

وقع الرئيس البولندي أندريه دودا، على أمر، بنشر وحدة من القوات الخاصة في ليتوانيا؛ لتعزيز الأمن في قمة الناتو المقبلة، والتي من المقرر أن تعقد يومي 11 و12 يوليو في فيلنيوس، حسبما ذكر مكتب الأمن القومي البولندي.

وقالت الوكالة الحكومية في بيان 'وقع الرئيس أندريه دودا على أمر باستخدام القوات العسكرية البولندية في عملية مشتركة بين الحلفاء [لتقديم] دعم عسكري لليتوانيا'.



وأضافت أن وحدة القوات الخاصة ستضم ما يصل إلى 75 جنديًا وأفرادًا عسكريين آخرين وطائرتي هليكوبتر من طراز S-70i Black Hawk وطائرة هليكوبتر من طراز Mi-17 بالإضافة إلى نظام مضاد للطائرات بدون طيار.

وقالت الوكالة الحكومية 'القوات العسكرية ستنتشر [في ليتوانيا] في الفترة من 4 إلى 17 يوليو 2023'.

وجاء في البيان أن وحدة القوات الخاصة ستستخدم 'لتعزيز أمن قمة الناتو وتعزيز القدرات الدفاعية لليتوانيا'.

وأضافت الوكالة الحكومية أن الجيش البولندي سيضمن سلامة المجال الجوي الليتواني بالإضافة إلى حماية سكان البلاد ومنشآتها الرئيسية.