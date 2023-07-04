طقس السعودية اليوم.. هطول أمطار بمنطقتي عسير وجازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية تقريره عن حالة الطقس ليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة حيث توقع هطول أمطار بمنطقتي عسير وجازان، فيما ستشهد مناطق أخرى غباراً وأتربة.

وأشار المركز في تقريره بحسب اخبار 24 السعودية إلى احتمالية تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير قد تمتد إلى منطقة الباحة.

فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، بينما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران.

ومن المتوقع أن تسجل مكة المكرمة درجة حرارة بمقدار 43 مئوية، فيما ستكون درجة الحرارة بمقدار 44 مئوية في كل من المدينة المنورة والرياض والدمام.

فيما تسجل جدة حرارة بمقدار 39 درجة مئوية.