عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. هطول أمطار بمنطقتي عسير وجازان

ارشيفي
ارشيفي

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية تقريره عن حالة الطقس ليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة حيث توقع هطول أمطار بمنطقتي عسير وجازان، فيما ستشهد مناطق أخرى غباراً وأتربة.

وأشار المركز في تقريره بحسب اخبار 24 السعودية  إلى احتمالية تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير قد تمتد إلى منطقة الباحة.

فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، بينما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران.

ومن المتوقع أن تسجل مكة المكرمة درجة حرارة بمقدار 43 مئوية، فيما ستكون درجة الحرارة بمقدار 44 مئوية في كل من المدينة المنورة والرياض والدمام. 

فيما تسجل جدة حرارة بمقدار 39 درجة مئوية.

السعودية تحذر مواطنيها: موجة طقس سيئ تضرب المدينة المنورة

المصريون يخلو بالهم .. تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الأحد

السعودية المركز الوطني للأرصاد المدينة المنورة حالة الطقس هطول امطار سحب رعدية ممطرة مناطق جازان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

إبراهيم فايق: الأهلي يحصل على توقيع ثنائي فيوتشر.. وكولر يحسم مصير نيدفيد

تفريغ مائي غير مسبوق.. عباس شراقي يرصد ارتباكا في تشغيل السدود الإثيوبية

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

بـ100 مليون.. سيف زاهر يفجر مفاجأة بشأن انتقال تريزيجيه وحجازي لصفوف الأهلي

موضوعات متعلقة

السعودية.. الأمم المتحدة تشيد بنجاح موسم الحج

السعودية.. إعلان عاجل من المديرية العامة للمرور بشأن استعادة مبلغ المخالفة

ترشيحاتنا

الزمالك يواجه المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.. الليلة

القباج تتابع رحلات عودة حجاج الجمعيات إلى القاهرة

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد شهداء جنين إلى 10 و100 مصاب

أخبار العالم| جنين تحق القصف الإسرائيلي واستشهاد 9 واصابة 100.. القيادة الفلسطينية تقطع الاتصال مع حكومة الاحتلال

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

شاومينج يزعم تسريب امتحان الاستاتيكا 2023.. والتعليم تنفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صمم أبجدية مناسبة لعلم الأصوات اللبناني.. ذكرى ميلاد الشاعر سعيد عقل

داري رموشك.. هل فقد الفنان علاء عبد الخالق بصره قبل وفاته؟

روضة السيدة زينب تشهد ورش ومحاضرات ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل|صور

4 عروض فنية خلال شهر يوليو على مسرح الطليعة| صور

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ