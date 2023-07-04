يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة المقرر لها اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في كأس مصر والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك وضيف المقاولون اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على ستاد القاهرة الدولي، وستذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

ويسعى الزمالك والمقاولون في مباراة اليوم لخطف بطاقة العبور لنصف النهائي.

وتقابل الفريقان في الدوري هذا الموسم وتعادلا مرتين 0-0 و2-2.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون:

حراس المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"- أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر.