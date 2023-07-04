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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأحد 23 يوليو بدء تسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 2023/7/23، وحتى يوم الثلاثاء 29/8/2023، في تسليم أول دفعة من وحدات مشروع سكن مصر،  بمنطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى مسلسلات أرقام (3 – 4 -5 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.


وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 113، يوم الأحد 23/7/2023، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الإثنين 24/7/2023، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الثلاثاء 25/7/2023، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الأربعاء 26/7/2023، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الخميس 27/7/2023، ووحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 30/7/2023، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الإثنين 31/7/2023، ووحدات العمارة رقم 112، يوم الثلاثاء 1/8/2023، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الأربعاء 2/8/2023، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الخميس 3/8/2023.


وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 6/8/2023، ووحدات العمارة رقم 117، يوم الإثنين 7/8/2023، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الثلاثاء 8/8/2023، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الأربعاء 9/8/2023، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الخميس 10/8/2023، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 13/8/2023، ووحدات العمارة رقم  101، يوم الإثنين 14/8/2023، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الثلاثاء 15/8/2023، ووحدات العمارة رقم 100، يوم الأربعاء 16/8/2023، ووحدات العمارة رقم 99، يوم الخميس 17/8/2023،.
ونوه " الغيطي " عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 98، يوم الأحد 20/8/2023، ووحدات العمارة رقم 97، يوم الإثنين 21/8/2023، ووحدات العمارة رقم 96، يوم الثلاثاء 22/8/2023، ووحدات العمارة رقم 95، يوم الأربعاء 23/8/2023، ووحدات العمارة رقم 93، يوم الخميس 24/8/2023، ووحدات العمارة رقم 92، يوم الأحد 27/8/2023، ووحدات العمارة رقم 91، يوم الإثنين 28/8/2023، ووحدات العمارة رقم 94، يوم الثلاثاء 29/8/2023.


وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم استئناف تسليم 3 عمارات من سكن مصر، منطقة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم لمراحل مسلسل رقم (9) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (5) المراحل الأخرى، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 2023/7/23 : الثلاثاء 25/7/2023.

وقال " الغيطي ":على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، وذلك  لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لمكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة ( خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي )، ومعهم صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

الاسكان والمرافق الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العين السخنة القاهرة الجديدة المرافق والمجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة القاهرة

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