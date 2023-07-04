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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على شروط التقديم بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية للمياه بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية دور أول (بنين) فقط لعام 2023، وذلك بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين بالإسكندرية.


ويستمر التقديم حتى 23 يوليو الجاري، وتقدم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية: https://alexwater.com.eg.

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وتتضمن متطلبات وتعليمات طلب الالتحاق  الإلكتروني، تسجيل اسم الطالب رباعي، والرقم القومى للطالب، وتاريخ ميلاد الطالب، والمحافظة الصادر عنها الشهادة الإعدادية، وسنة الحصول على الشهادة الإعدادية (2023)، ورقم تليفون ولي أمر الطالب، وعنوان الطالب، ومجموع درجات الطالب في الشهادة الإعدادية.


كما تشمل المرفقات المطلوب رفعها مع الطلب الإلكتروني على الموقع صورة استمارة نجاح الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح، وصورة شهادة الميلاد، وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر وجه أمامي.
ونبهت الشركة على ملء النموذج بعناية على الموقع الإلكتروني والتأكد من صحة البيانات والمستندات المرسلة، ويتم الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة باقي اجراءات التقديم على الموقع الإلكتروني، وبعد الحصول على رقم الطلب يتم الاحتفاظ به عن طريق تنزيل ملف (word) على جهاز الطالب وذلك للمساعدة على الاحتفاظ برقم الطلب فقط.

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