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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يطمئن على استعدادات المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة غينيا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

أجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بالكابتن محمد بركات المشرف علي المنتخب الأوليمبي؛ أطمئن خلاله علي آخر استعدادات المنتخب، لملاقاه المنتخب الغيني في نصف نهائي أمم أفريقيا، بالمغرب.


أكد الدكتور أشرف صبحي، على دعمه الكامل للجهاز الفنى واللاعبين فى مباراتهم المرتقبة أمام غينيا، والصعود إلي نهائي أمم أفريقيا والتأهل إلي اوليمبياد باريس 2024.


وقال وزير الشباب والرياضة موجهًا حديثه للاعبي المنتخب : "ثقتي فيكم بلا حدود، والشعب المصري ينتظركم ابطالًا لأفريقيا ورفع اسم مصر عاليًا في المحفل القاري المؤهل للأوليمبياد".


وتوجه الوزير بالشكر والتقدير للمدير الفني للمنتخب الأول فيتوريا علي سفره ودعمه المنتخب الأوليمبي في مهمته الوطنية.


يذكر أنه خلال بطولة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة بالمغرب، يتأهل منها أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنتخب الاوليمبى غينيا أمم أفريقيا

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