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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البنت ماتت وأبوها وأمها وشقيقتها مصابون.. تفاصيل حادث تصادم في الجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

لقيت فتاة مصرعها في الجيزة، وأصيب نحو 3 آخرون في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي على الطريق السريع بنطاق مدينة العياط جنوب الجيزة.

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مصرع فتاة وإصابة 3 آخرين في حادث بالجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بوقوع حادث مروري على الطريق السريع في العياط ووقوع ضحايا جراء الحادث، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الإنتقال والفحص.

بالإنتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصطدام سيارة ملاكي ودراجة نارية على الطريق السريع بنطاق مدينة العياط وأسفر عن الحادث مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

حيث تبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، مصرع فتاة جراء الحادث الذي وقع بالقرب من قرية الزاوية بمدينة العياط جنوب الجيزة، وإصابة والدها ووالدتها وشقيقتها.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم وجرى إستكمال الإجراءات القانونية.
 

الجيزة مديرية امن الجيزة حادث تصادم العياط جنوب الجيزة

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