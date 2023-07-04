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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يرحب برفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

صدى البلد

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتحسن الذى طرأ على العلاقات بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، والذي انعكس في ترفيع العلاقات بين البلدين ورفعها إلى مستوى السفراء، وقيام كل جانب بترشيح سفير في هذا الصدد.

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في تصريح صحفي، إن “أبو الغيط يرى في هذا القرار المشترك تطورا إيجابيا يسهم في تهدئة الأجواء في الإقليم وتعزيز التواصل الدبلوماسي كسبيل لحل المشكلات”. 

وأضاف أن العلاقات بين الدول العربية وجيرانها في الإقليم يتعين أن تنهض على أساس من الاحترام المتبادل، وقواعد القانون الدولي، فضلا عن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة.

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