أبو يوجه رسالة لصناع فيلم بيت الروبي

وجه الفنان "أبو" رسالة لصناع فيلم "بيت الروبي" للنجم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ، الذي تم طرحه مؤخرا.

ونشر مقطع فيديو لمُشاهد يشيد بالعمل والأغاني التي يتضمنها الفيلم حيث كتب "جماعة لازم تدخلوا تشوفوا فيلم (بيت الروبي) الفيلم جامد والأغاني رايقة أوي".

وعلق: "من أقرب الأغاني اللي عملتها لقلبي (مسافر) في فيلم (بيت الروبي).. مبروك لكل صناع الفيلم".

وحققت الأفلام في موسم عيد الأضحى إيرادات عالية، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس الأثنين، حوالي 10,822,460 جنيهًا، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت الايرادات كالتالي:

بيت الروبي : 5,254,799

تاج 2,344,546

البعبع 2,059,280

مستر إكس 1,163,835

بيت الروبي :

ويعتبر فيلم بيت الروبي هو التعاون الأول الذى يجمع كريم عبد العزيز بالمخرج بيتر ميمي فى السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

البعبع:

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.