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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة على البحر

سارة سلامة
سارة سلامة

حرصت الفنانة سارة سلامة علي مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور جديدة لها من اجازتها الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة جذابة علي شاطئ البحر مرتدية "فستان جري احمر اللون، واعتمدت علي مكياج جذاب ابرز جمال ملامحها، وقد نالت اعجاب متابعيها.

وتتميز سارة سلامة، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد سارة سلامة على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها ونقص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

وشاركت سارة سلامة فى دراما رمضان المنقضي بمسلسل «الأجهر» الذي يضم مجموعة كبيرة من الممثلين أبرزهم، عمرو سعد، درة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشه ملوك المكونه من محمد فوزى وأحمد بكر.

آخر أعمال سارة سلامة 

يشار إلى أن أحدث أعمال سارة سلامة، المسلسل الكوميدي إسعاف يونس، الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب، من إخراج معتز التوني.

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم، كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم، منهم: أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

 

 

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اطلالة ملفته إطلالة جذابة اجازتها الصيفية الفنانة سارة سلامة تخطف الأنظار

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