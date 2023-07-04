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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

10 شهداء.. مدير مستشفى جنين يكشف آخر تطورات هجوم الاحتلال على المخيم

اعتداء الاحتلال الإسرائيلي
اعتداء الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور مصطفى حمارشة، مدير مستشفى جنين الحكومي، إنه منذ فجر يوم أمس دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم جنين، مستخدما كل طرق العنف من طائرات ومدرعات وأسلحة نارية متقدمة ضد مواطنين عزل ومنازل آمنة يسكنها كبار وصغار وأطفال ونساء.

وأضاف "حمارشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن العدوان منذ يوم أمس إلى الآن تسبب في سقوط 10 شهداء و100 جريح، ووصل إلى مستشفى جنين الحكومي من بين هؤلاء 7 شهداء و60 إصابة منها إصابات خطيرة.

وتابع مدير مستشفى جنين، أن أغلب إصابات الشهداء الذين وقعوا كانت بفعل الصواريخ التي أطلقت من الطائرات الحربية الإسرائيلية، فضلا عن إصابات بأعيرة نارية محرمة دوليا، ومعظم الإصابات في منطقة الرأس والصدر والعنق، إذ أنها إصابات قاتلة ومستهدفة بدقة.

وأردف، أن العديد من العائلات الفلسطينية المتواجدة في مخيم جنين خرجوا من بيوتهم وبدأوا يبحثون عن أماكن بعيدة عن المخيم، بسبب التهديدات بوجود قصف جوي جديد على المخيم خلال الساعات القادمة، موضحا أن عدد الأشخاص الذين خرجوا من المخيم حوالي 3 ألاف شخص.

واستكمل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت لهدم مخيم جنين، والعمل على هدم المنازل والبنية التحتية داخل مخيم جنين، والوضع الحالي يوجد حصار شديد على المخيم، والمواجهات مستمرة بين المقاومة وبين قوات الاحتلال، والوضع يزيد صعوبة خلال الساعات القادمة.  
 

جنين مستشفى جنين جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي الدكتور مصطفى حمارشة

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