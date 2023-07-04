بطلب من الإمارات.. اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

أفادت وكالة رويترز للأنباء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الجمعة المقبل لبحث الأوضاع والتوترات في مدينة مخيم جنين بـ الضفة الغربية بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية، بطلب من دولة الإمارات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الدكتور مصطفى حمارشة، مدير مستشفى جنين الحكومي، إنه منذ فجر يوم أمس دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم جنين، مستخدما كل طرق العنف من طائرات ومدرعات وأسلحة نارية متقدمة ضد مواطنين عزل ومنازل آمنة يسكنها كبار وصغار وأطفال ونساء.

وأضاف حمارشة أن العدوان منذ يوم أمس إلى الآن تسبب في سقوط 10 شهداء و100 جريح، ووصل إلى مستشفى جنين الحكومي من بين هؤلاء 7 شهداء و60 إصابة منها إصابات خطيرة.

ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة واستنكار المملكة لاستمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

أكدت الخارجية السعودية في بيان لها، رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.