عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطلب من الإمارات.. اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أفادت وكالة رويترز للأنباء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الجمعة المقبل لبحث الأوضاع والتوترات في مدينة مخيم جنين بـ الضفة الغربية بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية، بطلب من دولة الإمارات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الدكتور مصطفى حمارشة، مدير مستشفى جنين الحكومي، إنه منذ فجر يوم أمس دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم جنين، مستخدما كل طرق العنف من طائرات ومدرعات وأسلحة نارية متقدمة ضد مواطنين عزل ومنازل آمنة يسكنها كبار وصغار وأطفال ونساء.

وأضاف حمارشة أن العدوان منذ يوم أمس إلى الآن تسبب في سقوط 10 شهداء و100 جريح، ووصل إلى مستشفى جنين الحكومي من بين هؤلاء 7 شهداء و60 إصابة منها إصابات خطيرة.

ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة واستنكار المملكة لاستمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

أكدت الخارجية السعودية في بيان لها، رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

نتنياهو: دمرنا البنية التحتية في جنين.. والعملية بداية للسيطرة على المنطقة

اعتراف إسرائيلي.. الاشتباكات الحالية في جنين هي الأعنف

مجلس الأمن الدولي جنين الضفة الغربية الامارات العملية العسكرية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

السفارة الأمريكية تعلن عن وظيفة بمرتب 472 ألف جنيه

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

إلي أولمبياد باريس.. المنتخب الأولمبي يهزم غينيا بهدف ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا

موضوعات متعلقة

نتنياهو: دمرنا البنية التحتية في جنين.. والعملية بداية للسيطرة على المنطقة

اعتراف إسرائيلي.. الاشتباكات الحالية في جنين هي الأعنف

عاجل| مصادر عبرية: بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين..شاهد

رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد باستمرار العملية العسكرية في جنين

10 شهداء.. مدير مستشفى جنين يكشف آخر تطورات هجوم الاحتلال على المخيم

الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال استهدف المستشفيات والمرافق الطبية في جنين

هل حقق الاحتلال أهدافه من العملية العسكرية في جنين؟.. الإعلام الإسرائيلي يرد

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يكشف عما حققه بعد يومين من العدوان على جنين

الصين تدين حادثة حرق المصحف.. وترفض ظاهرة الإسلاموفوبيا

بطلب من الإمارات.. اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

وزير الرياضة يهنئ المنتخب لتأهله إلى أولمبياد باريس والصعود لنهائي أمم أفريقيا

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب روسيا

حكم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة .. آراء الفقهاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير: أدوية شهيرة تدمر الحياة حتى بعد التوقف عنه|طبيبة ضحية لها

محمد الشناوي على أعتاب الخروج من الأهلي.. وحارس عالمي يهدد مسيرة احترافه (إيه الحكاية)

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. هل أنت منهم ؟

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ