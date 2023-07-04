نجم الزمالك السابق ينعى المطرب علاء عبد الخالق

حرص تامر عبد الحميد دونجا نجم الزمالك السابق، على نعي المطرب الكبير الراحل علاء عبد الخالق، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد معاناة مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب تامر عبد الحميد عبر صفحته الشخصية قائلا: "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أرحمه وأغفر له ."



يذكر أن المطرب الكبير علاء عبد الخالق، رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض حيث أعلن الفنان حسام حسن وفاته عبر حسابه بموقع فيس بوك.

من هو علاء عبد الخالق

الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985.

علاء عبد الخالق

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002