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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيمفونية كروية.. أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على المقاولون

الغندور
الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور على فوز نادي الزمالك أمام المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.


وقال الغندور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انتهاء المتعة: الزمالك يمتع ويبدع ويعزف سيمفونية كروية بفوز كبير وعريض علي المقاولون بنتيجة 1/6 ليتأهل للدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر 🇦🇹🏆".

 

بداية مشوار الزمالك في الكأس كانت من دور الـ32، وواجه فيه نادي بروكسي وانتصر عليه بصعوبة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، قبل أن يلتقي نادي فاركو في دور الـ16 ويفوز بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.

خالد الغندور الزمالك أمام المقاولون العرب بطولة كأس مصر

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