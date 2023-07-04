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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: الكوليسترول طفاية حريق تسير في الدم

الخلايا
الخلايا

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن الكثير من غير المتخصصين يتحدثون عن التغذية العلاجية، ولذلك قد لا يصدق أي شخص بعض المعلومات الصحيحة، بسبب انتشار الكثير من المعلومات المضللة من قبل غير المتخصصين.

وتابع "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، أن الكوليسترول جيد جدًا للجسم حال وجوده في الجسم بالمعدل الطبيعي، مشيرًا إلى أن الكوليسترول يصنع في الكبد، ويعالج الخلايا، ويحرق البكتيريا والفيروسات، معقبًا: "الكوليسترول عبارة عن طفاية حريق تسير في الدم".

ولفت إلى أن الفائض من الكوليسترول يذهب مرة أخرى للكبد، ويصنع منه عصارة مرارية لهضم الدهون، ولكنه يزيد أحيانًا عن احتياجات الجسم، لأن الكبد أحيانًا يرفض استقبال الكوليسترول مرة أخرى، وهذا يرجع إلى أن الشخص قد يكون مدخنًا أو يتناول وجبات غير صحية أو تناول سكريات كثيرة، وفي هذه الحالة يزيد الكوليسترول، ما يؤدي إلى الإصابة بالدهون الثلاثية والضغط والكثير من الأشياء الأخرى. 

الكوليسترول استشاري الدم التغذية العلاجية المعلومات الصحيحة الضغط

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