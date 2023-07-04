خالد الغندور يطرح سؤالا بعد سداسية الزمالك في المقاولون

حقق نادى الزمالك انتصارًا كبيرًا بالفوز على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء فى ربع نهائي كأس مصر .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك: "رأيكم :بعد أداء مبدع وممتع من هو نجم مباراة اليوم بين الزمالك والمقاولون؟



بذلك حجز فريق الزمالك مقعدًا في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، لمواجهة بيراميدز بعد الفوز على نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

بداية مشوار الزمالك في الكأس كانت من دور الـ32، وواجه فيه نادي بروكسي وانتصر عليه بصعوبة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، قبل أن يلتقي نادي فاركو في دور الـ16 ويفوز بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.