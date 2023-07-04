مهيب عبد الهادي.. الزمالك يبدع ويمتع بنصف دستة أهداف

احتفل الإعلامي مهيب عبد الهادي بفوز نادي الزمالك أمام المقاولون العرب، بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.



وكتب مهيب عبد الهادي على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الزمالك يبدع ويمتع الأن بنصف دستة أهداف في شباك المقاولون العرب 🏹"

بذلك حجز فريق الزمالك مقعدًا في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، لمواجهة بيراميدز بعد الفوز على نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

بداية مشوار الزمالك في الكأس كانت من دور الـ32، وواجه فيه نادي بروكسي وانتصر عليه بصعوبة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، قبل أن يلتقي نادي فاركو في دور الـ16 ويفوز بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.