على طريقة أفشة.. تعليق مثير لـ أحمد دويدار بعد فوز الزمالك بسداسية

علق احمد دويدار على فوز نادي الزمالك أمام المقاولون العرب، بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

وكتب نجم الزمالك السابق على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مليون مبروك لجمهور الزمالك الخوف مش من اللي جاي الخوف من اللي بعد كدة 👌"

بذلك حجز فريق الزمالك مقعدًا في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، لمواجهة بيراميدز بعد الفوز على نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

بداية مشوار الزمالك في الكأس كانت من دور الـ32، وواجه فيه نادي بروكسي وانتصر عليه بصعوبة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، قبل أن يلتقي نادي فاركو في دور الـ16 ويفوز بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.