لاعب الزمالك السابق: احضروا لنا ما تريدون من أجل افتراسه

احتفل تامر عبد الحميد بفوز نادي الزمالك أمام المقاولون العرب، بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

وكتب لاعب الزمالك السابق على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي: "عودة الفن والهندسة.. الزمالك يفوز على المقاولون 6-1 ويواجه بيراميدز بنصف نهائي الكأس️.. أحضروا لنا ما تريدون من أجل افتراسه".

بذلك حجز فريق الزمالك مقعدًا في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، لمواجهة بيراميدز بعد الفوز على نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

بداية مشوار الزمالك في الكأس كانت من دور الـ32، وواجه فيه نادي بروكسي وانتصر عليه بصعوبة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، قبل أن يلتقي نادي فاركو في دور الـ16 ويفوز بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.