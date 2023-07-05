بعد 18 مباراة مع الأهلي.. برونو سافيو ينضم إلى بوليفار البوليفي رسميًا

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن انضمام برونو سافيو إلى بوليفار البوليفي.

وكتب "حتحوت" عبر فيسبوك: ساڤيو من الأهلي إلى بوليڤار بعد موسم واحد لعب فيه 18 مباراة بالقميص الأحمر.

وكانت شهدت الساعات الأخيرة تجدد أزمة البرازيلي برونو سافيو المحترف فى صفوف النادي الأهلي مع إدارة القلعة الحمراء بعد رفضه الرحيل دون الحصول على مستحقاته كاملة.

وكان النادي الأهلي قد سبق وقرر تجميد البرازيلي برونو سافيو ولم يشارك فى مباريات كأس العالم للأندية الأخيرة إضافة إلى الدوري الممتاز وكأس مصر بقرار من الجهاز الفني.

ورغب البرازيلي برونو سافيو فى الرحيل عن النادي الأهلي عبر الخروج الآمن والحصول على كامل عقده.. أما النادي الأهلي فكان يسعى إلى فك الارتباط مع البرازيلي برونو سافيو عبر التفاوض على بقية مستحقاته على غرار ما حدث مع جيرالدو اللاعب السابق بصفوف المارد الأحمر.